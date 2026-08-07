Про нелюдську реакцію на бажання собаки трохи охолонути, розповіли Івано-Франківські пабліки.

Собаку, який намагався врятуватися від спеки в +37°С, виштовхали з відділення Нової пошти у Франківську. Але нещасного шваброю працівник Нової пошти знову виштовхав на вулицю.

У Новій пошті поділяють обурення громадськості.

-Багато хто з вас знає, що Нова пошта — це pet-friendly простір. У деяких наших відділеннях живуть врятовані котики, які стали улюбленцями клієнтів, ми встановлюємо поїлки для тварин, взимку впускаємо грітись, а на фірмових коробках зображені тваринки як символ турботи.

Саме тому відео, яке поширилося мережею, стало для нас шоком. Ми категорично не толеруємо жорстокості чи зневажливого ставлення до тварин. Те, що ми побачили на відео, абсолютно суперечить нашим цінностям. Наразі ми завершуємо внутрішнє розслідування та ухвалили єдине можливе рішення — ми припиняємо співпрацю з цими працівниками.

Крім того, наша команда на місці активно розшукує собаку. Як тільки ми її знайдемо, компанія одразу направить тваринку до ветеринарної клініки у м. Глеваха. Нова пошта бере на себе організацію та оплату комплексного обстеження і, за необхідності, лікування. Ми обов’язково повідомимо про стан песика, щойно він буде під наглядом лікарів.

Щоб подібне ніколи не повторилося, ми проведемо додаткові роз’яснення для всієї команди мережі щодо того, як екологічно діяти в подібних ситуаціях.

Дякуємо всім, хто не пройшов повз і допоміг нам швидко відреагувати.