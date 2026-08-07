Південнокорейське космічне агентство KASA оприлюднило перші знімки поверхні Місяця після того, як на неї впали уламки ракети SpaceX Falcon 9. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Знімки зробив місячний орбітальний апарат Danuri після зіткнення. Агентство також показало фотографії тієї ж ділянки місячної поверхні до падіння уламків, що дозволяє порівняти зміни після удару.

За даними KASA, уламки верхнього ступеня ракети впали на Місяць у середу близько 06:35 за Гринвічем. У SpaceX наголосили, що зіткнення не було навмисним.

Верхній ступінь Falcon 9, який після запуску залишився в космосі, мав розмір приблизно з п’ятиповерховий будинок, важив близько 4 тонн і, за оцінками вчених, врізався в Місяць зі швидкістю близько 8700 км/год.

Астроном Кембриджського університету Метт Ботвелл зазначив, що подія не становила небезпеки для Землі, однак вкотре привернула увагу до проблеми космічного сміття.

Космос стає дедалі переповненішим. Цілком можливо, що протягом кількох десятиліть вийти за межі орбіти Землі буде досить важко – сказав Ботвелл.