Посилення захисту Донбасу, робота щодо антибалістики та кадри в ЗСУ – ось неповний перелік питань, які було обговорено Президентом України Володимиром Зеленським із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Про це очільник української держави повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Була доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Особливо зосередилися на питаннях захисту Костянтинівки, Слов’янська та загалом Донеччини. Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують «просочування» і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок. Обговорили завдання щодо далекобійних санкцій проти Росії за війну. Хороші результати досягнуті по Ярославському НПЗ. Відповідні операції продовжуємо.



Михайло доповів також про роботу щодо антибалістики – про свою комунікацію з американською стороною. На всіх рівнях працюємо, щоб отримати пакети з ракетами для ППО. Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію.



Обговорили з Головнокомандувачем також і кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення», – поінформував Володимир Зеленський.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 233 бої, найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, – Генштаб