За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру підполковнику – командиру артилерійського дивізіону однієї з військових частин, яка виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут вибухових речовин і комплектуючих до боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець двічі продав понад 100 кг тротилу та підривачі до боєприпасів ствольної артилерії, отримавши за них загалом 240 тис. грн.

Перший продаж правоохоронці задокументували у червні 2026 року. За версією слідства, підозрюваний сховав вибухівку та підривачі у лісосмузі на Харківщині, а згодом передав їх покупцеві за 120 тис. грн.

У липні під час повторної закупки він продав ще одну партію тротилу за таку саму суму. Одразу після отримання коштів військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку автомобіля вилучили 120 тис. грн і мобільний телефон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави. Також арештовано його майно.