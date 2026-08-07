Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено вийшла до наступного раунду престижного турніру WTA 1000 у канадському Торонто, розгромивши Анастасію Потапову, яка раніше представляла росію, а нині виступає за Австрію.

Про це повідомляють результати турніру, пише УНН.

Світоліна не залишила суперниці шансів, здобувши перемогу у двох сетах – 6:1, 6:1. Українка повністю контролювала перебіг зустрічі та швидко оформила путівку до наступного кола. Загалом поєдинок тривав тривав годину і одну хвилину.

Змагання в Торонто є турніром категорії WTA 1000 – однієї з найпрестижніших серій у жіночому тенісі після турнірів Великого шолома та Підсумкового турніру WTA. Турнір проводиться на хардовому покритті та збирає провідних тенісисток світу.