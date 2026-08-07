У 13 обласних центрах України 6 серпня було встановлено температурні рекорди.

Про це повідомив Український гідрометцентр, передає Інше ТВ.

«Денні максимуми в деяких областях України знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення на 0,7 – 4,3°», – зазначили метеорологи.

Перегляньте карту нижче, щоб дізнатися, які значення температури спостерігалися у різних областях:

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 15:00 6 серпня у Миколаєві максимальна температура повітря досягла +38,8°С, попередній рекорд максимальної температури повітря (за період 1945-2025 рр.) був зафіксований 6 серпня 2023 року та становив +38,1°С. Максимальна температура на поверхні ґрунту станом на 15.00 6 серпня у Миколаєві становила +69,4°С.