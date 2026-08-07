Понад 1,5 тисячі незаконно «списаних» з військового обліку виявили на Закарпатті – документи намагалися знищити.

В рамках програми «Зворотній бік ТЦК та ВЛК» на Закарпатті викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку, яка діяла у 2022–2024 роках.

За даними слідства, її організували тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглий, відповідальний за військовий облік і бронювання.

Механізм фактично поставили на потік. До військово-облікових, медичних та інших службових документів вносили недостовірні відомості, на підставі яких чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби.

За таку «послугу» брали від 5 до 10 тисяч доларів США.

Щонайменше 1577 осіб у такий спосіб безпідставно виключили з військового обліку. 1142 з них нібито за станом здоров’я.

А коли виникла загроза викриття, почали позбуватися доказів.

У серпні 2024 року тодішній керівник РТЦК та СП, за даними слідства, оформив фіктивний акт про вилучення та знищив довідки, рішення ВЛК та іншу медичну документацію. Документи, які за законом мали зберігатися 75 років.

Але знищити документи не означає знищити докази.

Слідчі відновили необхідну інформацію за даними НСЗУ, показаннями свідків, результатами експертиз та іншими матеріалами. Наразі 120 осіб уже поновлено на військовому обліку. Перевірка щодо інших триває.

Проведено 17 обшуків у чинних і колишніх працівників Мукачівського РТЦК та СП, членів ВЛК та інших фігурантів.

Двом колишнім посадовцям повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою.

Слідство триває. Встановлюємо роль окремих членів ВЛК та інших можливих учасників схеми.