Через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінюються маршрути низки поїздів.

Про це повідомляє УУкрзалізниця, передає Інше ТВ.

«На окремих напрямках організували автобусні трансфери, надані місцевою владою, щоб пасажири могли продовжити свою подорож поїздами ⁠Кривий Ріг – Дніпро, ⁠Пʼятихатки – Дніпро, ⁠Лозова – Орілька.

Для пасажирів до станцій Кам’янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ, Верхньодніпровськ



Якщо ви прямуєте поїздами №32 Перемишль – Запоріжжя, №86 Львів – Дніпро, №286 Львів – Дніпро, №42 Трускавець – Дніпро або №40 Солотвино – Запоріжжя, ви можете доїхати до потрібної станції електропоїздом із Дніпра:



•⁠ ⁠6035 Дніпро – Пост Списання (час відправлення з Дніпра о 16:42);

•⁠ ⁠6037 Дніпро – П’ятихатки (17:34);

•⁠ ⁠6043 Дніпро – П’ятихатки (20:20).



Купувати новий квиток не потрібно, ваш квиток діятиме для посадки на електропоїзд без доплат.



Поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку ми будемо обмежувати по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою. Це дозволить нам швидше повернутись до курсування за розкладом, але створить деякі незручності – за це ми заздалегідь перепрошуємо. Це стосується поїздів №41/42 Дніпро – Трускавець, №87/88 Дніпро – Ковель (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30), № 83/84 Дніпро – Мукачево (відправлення зворотно орієнтовно +2:00). Обігові затримки спричинять №285/286 Дніпро – Львів (зі Львова виїде +2:00), №3/4 Дніпро – Ужгород (зворотно №29 Ужгород – Київ +1:00), №85/86 Дніпро – Львів (зі Львова №128 виїде +3:00), №119/120 Дніпро – Холм (зворотно 24 Холм – Київ +7:00), №120/119 Холм – Дніпро (+2:33 із Дніпра).



Ми розуміємо, наскільки ці обстріли поламали не тільки наш графік, але й ваші плани, тому готові приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня.



Деталі по своєму рейсу наші пасажири вже традиційно отримають у персоналізованих сповіщеннях у застосунку Укрзалізниці. Прохання прибувати на станції завчасно, уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах і зважати на безпекові вимоги залізничників», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, З України до Німеччини тепер можна доїхати ще одним поїздом