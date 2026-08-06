Станом на 15:00 у Миколаєві максимальна температура повітря досягла +38,8°С, що відповідає критерію сильної спеки.

Про це повідомили в Миколаївському гідрометцентрі, передає Інше ТВ.

Відповідно до критеріїв небезпечних гідрометеорологічних явищ, сильна спека фіксується за максимальної температури повітря +35,0…+39,9°С, а надзвичайна спека – за температури +40,0°С і вище.

Попередній рекорд максимальної температури повітря (за період 1945-2025 рр.) був зафіксований 6 серпня 2023 року та становив +38,1°С . Водночас остаточне максимальне значення температури повітря буде визначене після завершення метеорологічної доби.

Максимальна температура на поверхні ґрунту станом на 15.00 годину становила +69,4°С.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський гідрометцентр попередив про надзвичайну спеку на Миколаївщині і в місті Миколаїв