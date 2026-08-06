6-7 серпня по території Миколаївської області та м. Миколаїв очікується надзвичайна спека до 40°С.

Ускладнення погодних умов відповідає СМЯ ІІІ (Стихійне метеорологічне явище ІІІ рівня небезпечності, червоний), повідомляє Миколаївський обласний гідрометцентр.

«Такі погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття та здоров’я людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення», – попереджають метеорологи.

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