5 серпня у виставковій залі Спілки художників Миколаївщини відкрилася традиційна виставка «З Україною в серці», присвячена 35-річчю Незалежності України.

Про це повідомляє Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Свої роботи представили 55 митців. Серед них — відомі в Україні та далеко за її межами майстри пензля, заслужені художники України, а також юні таланти — вихованці Дитячої художньої школи м. Миколаєва. Загалом відвідувачі мають можливість побачити близько ста творів, виконаних у різних техніках.

Кожен з митців по-своєму розповідає про красу української природи, чарівність українського народу, глибокий зміст і символіку традиційної вишивки, любов до рідної землі та її культурної спадщини.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві відкрилася виставка графічних робіт «Плакат» (ФОТО)