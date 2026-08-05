5 серпня у межах виставкового проєкту «Мистецька абетка», що реалізується у співпраці з ГО КМА «Арт-спокуса», у Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відбулося відкриття виставки графічних робіт «Плакат».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бібліотеки, передає Інше ТВ.

Експозиція знайомить відвідувачів із мистецтвом плакату — особливим видом графіки, що поєднує лаконічне візуальне рішення та текстове повідомлення, привертаючи увагу до важливих суспільних тем і спонукаючи до осмислення.

На виставці представлено 13 робіт із мандрівного мистецького проєкту антивоєнних артплакатів «De Facto – Status WAR» (м. Київ) платформи UA. HERITAGE, кураторкою якого є художниця Культурно-мистецької асоціації «Арт-спокуса» Світлана Бойкова-Калюжна.

Серед авторів експонованих робіт — як знані митці, так і молоді художники з різних регіонів України та з-за кордону. Кожен плакат є художнім висловлюванням про війну, людську стійкість, свободу та силу мистецтва говорити про найважливіше.

Запрошуємо всіх охочих відвідати виставку, яка експонуватиметься у Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві відкрилася нова виставка проєкту «Мистецька абетка» – «К-вілінг & Л-ялька» (ФОТО)