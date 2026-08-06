На другому році розмов про Дениса Шмигаля як незамінного кадрового бійця у системі нинішньої влади, українці зрозуміли: він такий – не єдиний.

Ще одним універсальним солдатом виявився Рустем Умєров, який за час президентства Зеленського встиг змінити чотири посади: днями глава держави саме забрав його із крісла секретаря РНБО та поставив на чолі Служби зовнішньої розвідки.

От тільки на відміну від Шмигаля, кадрові пересадки якого із крісла у крісло суспільство загалом схвалює, бо бачить у ньому ефективного менеджера, до переведення Умєрова у різні відомства ставлення не таке однозначне.

Особливо цього разу, пише ВВС.

Підпис до фото,Володимир Зеленський та Рустем Умєров

Після появи згадок прізвища Умєров у рамках справи “Міндічгейт” –чи не найгучнішого корупційного кейсу останніх років, – кількість питань до цього політика знову збільшилась.

Якщо раніше його критикували за управлінський хаос, неякісні закупівлі для ЗСУ, уникання спілкування з медіа та невідповідність окремим посадам, то тепер до цих претензій додались ще й підозри у корупції та звинувачення у дружніх зв’язках із головним фігурантом справи “Мадас”, бізнесменом Тімуром Міндічем, який наразі переховується від українського правосуддя у Ізраїлі.

Утім, проблема із призначенням Умєрова у СЗР – глибша і полягає не тільки та не стільки у його репутації.

Підпис до фото,Рустем Умєров та Андрій Гнатов

Почнемо із того, що таке СЗР.

За документами це – один із головних розвідувальних органів України.

На практиці – структура, яку тривалий час перетворювали на “кладовище збитих льотчиків”

Окремо варто згадати перестановки керівників СЗР протягом останніх років, які не сприяли її інституційній спроможності.

Попередній т.в.о. голови Олег Луговський приступив до управління Службою на початку цього лютого.

До того СЗР менше двох років керував Олег Іващенко, який від січня цього року очолив ГУР.

До Іващенка головою СЗР трохи більше 2,5 років був Олександр Литвиненко.

До Литвиненка у цьому кріслі рік із невеликим хвостиком просидів Валерій Кондратюк.

Перед ним СЗР 9 місяців керував Валерій Євдокимов.

І ще три місяці до нього на чолі служби просидів Владислав Бухарєв.

Загалом – 6 голів Служби зовнішньої розвідки за 7 років президентства Зеленського.

І ось тепер призначено вже й сьомого очільника СЗР. Ним став ще донедавна секретар РНБО Рустем Умєров.

Підпис до фото,Логотип СЗР

Представляючи Умєрова як нового керівника СЗР, Володимир Зеленський наголосив, що бачить у його діяльності на цій посаді такі пріоритети, як:

координацію роботи Drone Deals, у рамках якої Україна дає партнерам зброю, а сама отримує гроші на власну оборону;

участь у перемовинах щодо завершення війни;

участь у перемовинах зі США та іншими партнерами.

Але чи відповідає це завданням, які ставить перед головою СЗР закон?

У чомусь, можна сказати, що так. Як, наприклад, у частині щодо роботи Drone Deals, адже Служба зовнішньої розвідки справді уповноважена “брати участь у заходах державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

Натомість долучення Умєрова як голови СЗР до переговорів викликає більше питань.

З одного боку, він вже має досвід та зв’язки у цій сфері, що очевидно може позначитись на подальшому процесі перемовин.

Але з іншого боку він фактично сидітиме за одним столом із тими, на кого, за законом, Служба зовнішньої розвідки збирає інформацію.

Навряд чи це сприятиме конструктивному діалогу.

Підпис до фото,Рустем Умєров

Окремо варто відзначити, що в Умєрова відсутня спеціалізована освіта та відповідний досвід. Хоча в пріоритеті СЗР – доволі специфічні задачі: розвідувальна діяльність, зокрема, у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній сферах та сфері кібербезпеки.

Він має дипломи бакалавра з економіки і магістра з фінансів Національної академії управління.

За його плечима також участь у низці іноземних закордонних освітніх проєктів.

Однак цього може бути недостатньо, аби вправно керувати такою специфічною структурою, як СЗР.

Особливо за умов, коли частину роботи цієї Служби, як наприклад зовнішньополітичну чи економічну розвідку, вже давно вдало перетягнули на себе інші – те ж саме Головне управління розвідки.

Підпис до фото,Кирило Буданов та Рустем Умєров

Якби там не було, а президент своє рішення вже ухвалив: від 3 серпня Умєров – офіційний голова Служби зовнішньої розвідки і тепер тільки час та конкретні результати його роботи покажуть, наскільки вдалим була ця ротація.

Водночас це рішення стало доказом того, наскільки коротку лаву запасних має Зеленський.

Хоча не варто відкидати і його особисте прихильне ставлення до Умєрова, як і любов президента до нестандартних кадрових кроків, що теж могло повпливати на остаточну думку.

А ще – вміння президента до останнього захищати гравців своєї команди, навіть якщо навколо них все більше збираються хмари.

А, можливо, президент оцінює ефективність Умєрова за показниками, що не можуть бути відомі широкому загалу, і той – справді вправний управлінець.

Що важливо у нинішній ситуації, аби за координацією Drone Deals та участю у перемовинах СЗР не втратила свою найважливішу фунцію – розвідувальну.

Тим паче, що на ній у своєму виступі про пріоритети нового голови Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова президент не акцентував.