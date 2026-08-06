Національна прокуратура повністю припинила багатопотокове розслідування так званої дипломатичної зради. Воно стосується співпраці з Росією у розслідуванні причин Смоленської катастрофи.

Було опитано майже 500 осіб і зібрано багато документації, повідомляє Українська редакція «Польського Радіо».

Одним із найважливіших питань було дії на шкоду Польщі шляхом вибору правової основи для співпраці з Росією у розслідуванні Смоленської катастрофи. Було використано Додаток XIII Чиказької конвенції – і, на думку слідчих, це був найкращий можливий варіант, — каже Пшемислав Новак, речник Національної прокуратури.

«Насамперед вона була найвигіднішою тому, що єдина забезпечувала можливість польським експертам діяти безпосередньо після катастрофи на місці випадку. Єдина давала можливість доступу до решток літака до забезпечених доказів. Єдина давала право Польщі участі в російських екпертських діях. Ми там мали свого представника», – сказав Пшемислав Новак.

Друге питання стосувалося підписання колишнім міністром внутрішніх справ та адміністрації Єжи Міллером меморандуму щодо передачі Польщі записів бортового журналу. Тут також прокуратура не знайшла доказів злочину:

«Реальний вибір, який мав тоді, 31 травня 2010 року, польський міністр, був такий: щоби підписати цей меморандум такого змісту й того ж самого дня, отримати копії записів реєстраторів або з обіцянкою отримання в майбутньому, після рішення відповідної влади, оригіналів, або не підписувати меморандум і на той момент не отримати нічого й загалом не мати жодної обіцянки, ані жодного зобов’язання з російської сторони», – додав Пшемислав Новак.

Прокуратура частково припинила це розслідування у двох сферах у березні. Сьогоднішнє рішення слідчих остаточно закриває цю справу. Попри це, прокуратура проводить розслідування причин Смоленської катастрофи. Пшемислав Новак сказав, що воно наближається до завершення.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2022 року Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму з поправкою щодо Смоленської катастрофи