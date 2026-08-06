Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб
танків – 12 246 (+4) од.
бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од.
артилерійських систем – 47 455 (+59) од.
РСЗВ – 2 006 (+4) од.
засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 547 (+7) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 130 682 (+416) од.
спеціальна техніка – 4 496 (+1) од.
Дані уточнюються.