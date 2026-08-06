Ярославський НПЗ знову атакований українськими дронами. На нашій пам’яті це, здається, 6-й удар по заводу в циклі приліт-ремонт.

НПЗ «Славнафта-ЯНОС» (Ново-Ярославський нафтопереробний завод) переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік і входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ.

Асортимент продукції включає автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційний гас та паливо для реактивних двигунів, широкий спектр масел, бітуми, парафіно-воскову продукцію, ароматичні вуглеводні, зріджені гази та топковий мазут. Завод є основним переробним активом вертикально інтегрованої компанії ПАТ “НГК “Славнафта””, 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ “НК “Роснефть”” та ПАТ “Газпром”.

Раніше завод неодноразово зазнавав українських ударів.