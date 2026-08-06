Оголошена Володимиром Зеленським 40-денна операція не принесла негайного припинення вогню, проте продемонструвала ефективність українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії. Виведення з ладу значної частини потужностей НПЗ, колосальні бюджетні витрати на субсидії для стримування цін на паливо та параліч в окупованому Криму доводять, що Київ здатний робити війну надто дорогою для Кремля, доповнюючи зусилля міжнародних партнерів із запровадження санкцій.

Про це пише Kyiv Post.

25 червня президент Володимир Зеленський оголосив про початок 40-денної операції Служби безпеки України, яка мала змусити Росію сісти за стіл переговорів. Цей термін закінчився 4 серпня, але припинення вогню не настало — Владімір Путін не виявив жодних ознак готовності до переговорів. Втім, якщо судити за вужчим критерієм — чи здатна Україна зробити продовження війни для Росії надто витратним, — ця кампанія дала результати, які варто сприймати серйозно. Вони вказують на те, де зараз лежить справжній важіль впливу в цій війні: не на лінії фронту, а всередині російського нафтового сектору.

Протягом більшої частини війни Кремль міг розраховувати на те, що цей сектор витримає санкції, цінові обмеження, ембарго ЄС і втрату західної технічної підтримки без перебоїв в експорті. Ситуація змінилася минулого року, коли Україна перестала розглядати російську нафтову інфраструктуру як символічну ціль і почала сприймати її як систему зі слабкими місцями.

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, до липня було виведено з ладу 43% всіх нафтопереробних потужностей Росії, а сукупні збитки галузі з серпня 2025 року сягнули 13,5 млрд доларів. За один лише місяць українські удари знищили або критично пошкодили понад 60 резервуарів для зберігання нафтопродуктів і сирої нафти (приблизно у співвідношенні 58 / 42), а саме запаси дозволяють Росії пом’якшувати такі потрясіння, а не перекладати їх безпосередньо на споживачів.

Мова йде не про кілька окремих показових цілей. Удари досягли «Газпромнефтехім-Салават» і заводів на сході аж до Уфи. Вони неодноразово зазнавали ударів з квітня, останній раз — 1 серпня. Тієї ж ночі російські ракети та дрони вбили щонайменше дев’ятьох людей у Києві. Ось таке уособлення війни в мініатюрі: нафтопереробні заводи та міста — два театри військових дій, що розвиваються паралельно. За кілька днів до цього українські війська завдали удару по НПЗ компанії «Лукойл» у Пермі, який розташований приблизно за 1 500 кілометрів від українського кордону на азійському боці Уральських гір — майже на найвіддаленішій межі «стратегічної глибини». Московський НПЗ у Капотні, який зазнав двох ударів у червні, за не відновить виробництво до 2027 року. Причина – сучасна нафтопереробка потребує західних комплектуючих, доступ до яких перекрили санкції, тому ремонт, який раніше тривав тижні, тепер займає місяці.

Навіть Путін перестав прикидатися й визнав черги на заправках і дефіцит пального, хоча й назвав це тимчасовим явищем. Віцепрем’єр Александр Новак заявив, що ринок «повністю забезпечений» — це дивно контрастує з нормуванням у понад половині з 83 регіонів Росії, причому щонайменше у 17 з них діють обов’язкові обмеження на купівлю.

Фіскальні витрати відображаються у власних звітах Москви. Щоб утримати ціни на заправках, нафтові компанії отримали приблизно 1,03 трлн рублів ($13 млрд) лише за квітень–червень у вигляді субсидій, тоді як федеральний дефіцит за перші п’ять місяців уже перевищив 6 трлн рублів ($75 млрд — 2,6% ВВП), що перевищує весь запланований річний дефіцит. Рахункова палата прогнозує подальший дефіцит у розмірі приблизно 2,1 трлн рублів ($26 млрд), з яких понад 1 трлн припадає лише на надходження від нафти та газу. Центральний банк також відчув це, зазначивши, що зниження обсягів виробництва пального є інфляційним ризиком, і 19 червня знизив ставки лише на 25 базисних пунктів.

Крим паралізований

Фінальну стадію цього тиску демонструє Крим. 26 червня окупаційна влада оголосила надзвичайний стан на всій території півострова, а на початку липня 19 міст залишалися без електропостачання. Власник бізнесу в Сімферополі просто підсумував: продукція швидко псується. Значною мірою це пов’язано з операцією «Молочка» (від вислову «Москва ляже через Крим» – МЛЧК – прим. ред.), проведенням якої керує командувач Силами безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді. Він заявив, що ця операція паралізує флот танкерів, які забезпечують півострів паливом.

Коли Москва анексувала Кримський півострів у 2014 році, вона обіцяла, що зможе забезпечити його безпеку та постачання краще, ніж це коли-небудь робив Київ. Тепер блокада, яка залишає його у темряві та з дефіцитом пального, підриває цю обіцянку так, як не змогла би підірвати жодна дипломатична заява.

Ніщо з цього не змусило Москву сісти за стіл переговорів. Усі ці 40 днів російські керовані авіабомби та дрони падали на українські міста. Посеред дня вона вдарила по супермаркету в Чернігові, в результаті загинула 9-річна дівчинка. У цій стратегії є й невирішена суперечність: зниження обсягів переробки нафти здебільшого означало, що на експортний ринок надходить більше сирої нафти, а не що загальний обсяг видобутку нафти зменшився — це дорого обходиться Росії з точки зору рентабельності та стабільності, але, очевидно, не так сильно впливає на її доходи в твердій валюті, як це було б у разі повного припинення експорту.

Саме цей момент часу красномовно підтверджує аргументи Вашингтона краще, ніж будь-який прес-реліз. За кілька годин після того, як Зеленський зустрівся з Трампом та двопартійною делегацією Сенату, яка працює над «Законом про санкції проти Росії та Ірану 2026 року», що запровадить вторинні санкції проти покупців російської нафти та посилить контроль за танкерним флотом, українські сили вдарили по ще двох великих нафтопереробних заводах. Навмисно чи ні, але меседж був такий: дрони і закон про санкції – одна операція, що проводиться різними засобами: Україна зі своїми обмеженими ресурсами накладає накопичувальні витрати на в рази більшу економіку, а Конгрес вживає заходів для припинення фінансування Москви, яке дозволяє їй компенсувати збитки.

Стратегічна глибина Росії — припущення, що її нафтопереробні заводи, бюджет та анексований півострів далеко за лінією фронту перебувають у безпеці, — вже не актуальне. Ось справжній висновок цих 40 днів, а не припинення вогню, якого так і не сталося. Київ уже продемонстрував, що ця модель працює швидше, ніж Москва встигає відновлювати свій потенціал. Відкритим залишається питання, чи діятиме Вашингтон із такою самою швидкістю, чи його випередять російські ремонтні бригади та непомітні бюджетні перекази.