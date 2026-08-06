Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 6 серпня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки у Вознесенській громаді постраждали шестеро людей — 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років. Усіх було госпіталізовано. На ранок стан — середньої тяжкості, стабільний. Пошкоджено будівлю та спецтехніку об’єкта транспортної інфраструктури.

м. Миколаїв

Вночі ворог атакував місто БпЛА типу «Герань». Внаслідок чого пошкоджено пʼять гаражів, паркан та цех одного з підприємств. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував БпЛА «Клин» Галицинівську громаду. Постраждалих немає.