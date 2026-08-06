Нова виробнича лінія L3Harris дозволить збільшити виробництва твердопаливних двигунів для GMLRS у понад два рази, а час скоротити на 50%.

Вже у вересні американська оборонна компанія L3Harris запустить абсолютно новий завод з виробництва твердопаливних двигунів для ракет GMLRS, які використовуються у HIMARS та M270, пише Defence Express.

Нове підприємство відрізняється надширокою роботизацією, що має дозволити збільшити обсяг випуску двигунів у понад два рази, а час скоротити на 50%. Про це під час підбиття підсумків за другий квартал 2026 року повідомив генеральний директор L3Harris Крис Кубасік.

“Цей завод високоавтоматизований: роботи переміщують двигуни з місця на місце, автоматизовані процеси змішування, лиття, застигання, рентгенівського контролю, все це разом з використанням штучного інтелекту”, – розповів очільник L3Harris.

Зазначимо, що якраз виробництво твердопаливних двигунів було стримуючим фактором та певним вузьким гирлом для американського виробництва ракет. При цьому не лише стосовно GMLRS, бо аналогічні нові виробничі можливості L3Harris створює і для випуску твердопаливних двигунів для ракет до Patriot.

GMLRS

Також варто зазначити, що строки побудови нових виробничих можливостей виявились доволі стислими. L3Harris почала будівництво нових виробничих потужностей лише у лютому 2025 року.

У компанії також зазначили, що аналогічний автоматизований завод з випуску двигунів зенітних ракет PAC-3 буде відкритий до кінця 2027 року. Він має “забезпечити можливості задоволення попиту в масштабах, недоступних нікому іншому”. А його побудова є частиною генерального плану збільшення виробництва цих ракет втричі впродовж 7 років.

Варто додати, що одним з небагатьох варіантів задовільнення актуального попиту на озброєння XXI сторіччя є його виробництво на виробничих потужностях, які також відповідають сучасним вимогам щодо автоматизації. Водночас такі заводи вимагають стабільного високого попиту, саме тому їх поява стала можлива лише після гарантування відповідного обсягу замовлень.

Додамо, що L3Harris, який більш відомий своїми засобами зв’язку, тепер займається твердопаливними двигунами, бо у 2023 році придбав Aerojet Rocketdyne за 4,7 млрд доларів.