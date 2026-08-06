5 серпня та в ніч проти 6 на території Миколаївщини зареєстрована 31 пожежа. Майже всі епізоди пов’язані із горіннями екосистем.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

В одному з них під загрозою знищення опинився листяний лісовий масив у Веселинівській громаді. Тут загорівся сухостій, і вогонь швидко розповсюдився на значну площу. В результаті пожежа охопила 5 га листяного настилу. Із вогнем боролись рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних охорон та лісники. У підвозі води сприяли місцеві підприємці. Спільними зусиллями вдалось не допустити збільшення масштабів пожежі і розповсюдження її на верхові насадження.

Серед інших пожеж — горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття на відкритих територіях та у межах приватного сектору. Загальна їх площа — понад 35 га. Найбільше епізодів зафіксовано цього разу у Вознесенському районі — 10, ще 8 у Миколаївському, 7 — у м. Миколаєві, 5 — у Баштанському районі та 1 — у Первомайському.

На всі випадки забезпечено реагування пожежних підрозділів.

Як повідомляло Інше ТВ, З8 пожеж за позаминулу добу на Миколаївщині – вигоріло 52 га (ФОТО)