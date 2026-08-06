Україна — морська держава і має робити свій внесок у світову протимінну безпеку, наголошує речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. В ефірі Українського Радіо він зауважив, що саме з цією метою під час міжнародних навчань Sea Breeze 2026 відповідні підрозділи ВМС України були долучені до системи управління з’єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі й здобули оцінку – “Повністю спроможний до виконання місії”. На практиці це означає, що тепер ВМС ЗСУ готові долучатися до подібних операцій Альянсу, зокрема, в Ормузькій протоці. При цьому для України основний інтерес зараз у тому, щоб залучити іноземних партнерів до нашої операції з розмінування Чорного моря, додає речник ВМС.

“Будь-які операції в морі — не тільки кораблі в морі, це робота штабу”

Північноатлантичний альянс офіційно долучив Військово-морські сили України до системи управління з’єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Під час українсько-американських навчань Sea Breeze 2026 у Великій Британії штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС ЗСУ успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО і за результатами тривалих перевірок здобув оцінку – “Повністю спроможний до виконання місії”. Що означає цей статус на практиці, що означає можливість командувати з’єднаннями кораблів НАТО?

-Тут насправді все просто. І водночас доволі непросто було дійти до цього рівня, тому що це кілька років підготовки, кілька років оцінювання, спільних дій, навчань. Як ви знаєте, останні 3 роки “Сі Бриз” ми проводимо за межами України, де перебувають наші протимінні кораблі. З одного боку це погано, а з іншого – це дало нам можливість пройти доволі тривалу підготовку, під час якої й тривало оцінювання. Окрім того, що оцінюються кораблі, оцінюються екіпажі щодо спроможності діяти в міжнародному середовищі, тобто банально виконувати завдання в складі корабельних угруповань НАТО. Але будь-які дії, будь-які операції в морі – це не тільки кораблі в морі, це робота штабу. І робота штабу не менш важлива, тому що це про організацію, про логістику і всі інші фактори, які треба врахувати під час проведення операції. І коли ви маєте штат офіцерів, який здатен все це організувати за стандартами і процедурами НАТО, у вас відкривається нове коло можливостей.

“Україна – морська держава”

-Звісно, з нашого боку основний інтерес у тому, щоб залучити іноземних партнерів до нашої операції з розмінування Чорного моря. Це те, до чого ми прагнемо, що у нас на меті. І отримавши такий рівень сумісності, ми можемо залучати інші країни до нашої операції. Але це не все. Це також можливість для наших офіцерів долучатися до операцій Альянсу. Це теж дуже важливо, тому що Україна – морська держава, і як будь-яка морська держава, ми маємо робити свій власний внесок у світову протимінну безпеку. І тепер, в разі необхідності, ми можемо також залучати свій штат до інших операцій. Наприклад, зараз дуже актуальна ситуація щодо мінної безпеки в Ормузькій протоці. Там, на жаль, вже є кілька кейсів, коли цивільні судна зіштовхувалися з мінною загрозою і були підриви. І ми кажемо про те, що ми готові до спільних дій, тому що будь-які військові альянси – це про взаємодію. Це не лише про те, що ви будете реципієнтом якихось бонусів. Це й можливість щось дати цьому альянсу.

“ВМС України готові долучатися до подібних операцій”

А наші партнери готові залучати українську протимінну групу до вирішення своїх задач у тій же Ормузькій протоці?

-Я можу сказати лише за нашу сторону. Військово-морські сили України готові долучатися до подібних операцій. Звісно, такі рішення лежать у політичній площині, але ми маємо відповідну підготовку. І ці екіпажі вже виконують подібні завдання. Звісно, в Чорному морі ми так само маємо досвід і необхідність розміновувати акваторію тут і зараз для забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Це ми теж робимо і цей досвід є унікальним, зокрема, й для наших партнерів.