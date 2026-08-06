Росія атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини. Про це повідомили в Укрзалізниці.

-Внаслідок удару по станції Лозова, за попередньою інформацією, є загиблі та поранені залізничники. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад. На місці працюють усі необхідні служби Укрзалізниці та рятувальники.

Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено. Пасажирів, які зараз прямують до Лозової, просимо стежити за індивідуальними сповіщеннями в застосунку.

На станції облаштовані укриття. Завчасно було оголошено підвищену небезпеку та своєчасно передано команду терміново перейти в укриття. Наразі триває детальне з’ясування всіх обставин трагедії, щоб встановити, що саме завадило врятувати життя людей, йдеться у повідомленні.

Голова правління Укразалізниці Олександр Петровський уточнив, що удар був завданий по вагону.