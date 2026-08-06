Ворог безупинно продовжує атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. На жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, цього разу ушкоджень зазнав торговельний суховантаж під прапором Гвінея Бісау, завантажений українською пшеницею. Внаслідок атаки пошкоджено корпус, на судні виникла пожежа. Екіпаж евакуйований на берег. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Українські пабліки оприлюднили відео з моментом атаки на судно.

У АМПЦ додали, що внаслідок російської атаки на судно Mera Queen під прапором Гвінеї-Бісау загинув член екіпажу – громадянин України, всіх інших моряків було доставлено на берег.

“Росія вже понад місяць майже щодня завдає ударів по портовій інфраструктурі України та цивільних торговельних суднах, що перебувають в акваторії українських портів і прямують Українським морським коридором”, – написали в АМПУ у Телеграм-каналі.

Зазначається, що станом на 06:00 6 серпня судно пришвартовано до причалу, а фахівці проводять роботи з локалізації наслідків ураження та стабілізації його технічного стану.

“Систематичні атаки росії на цивільні судна та портову інфраструктуру України є черговим свідченням цілеспрямованої кампанії проти свободи судноплавства в Чорному морі”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляло Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, ворог лише за перші дні серпня здійснив п’ять атак на об’єкти морських портів, три атаки на цивільні судна в портах, а також дві – на судна, які перебували в Українському морському коридорі.

У липні було зафіксовано 67 атак на об’єкти морських портів, 35 атак на цивільні судна в портах та 22 атаки на судна в Українському морському коридорі.

Тоді у відомстві наголошували, що ворог обстрілює не лише судна, які виконують рейси, а й цивільні судна, які через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках та не здійснюють жодних вантажних операцій.