Як повідомляло вчора ІншеТВ, В аеропорту Лейпцига біля українського літака виявили дрон з вибухівкою (ФОТО)

Небезпечний вантаж

На українському вантажному літаку Ан-124 в Лейпцигу, біля якого під час перебування в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

Про це йдеться в розслідуванні німецьких видань WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, які посилаються на конфіденційний поліційний звіт, цитує Tagesschau, пише Громадське.

Боєприпаси, яку були на борту літака, незадовго до цього доставили з Франції до Лейпцига, після чого їх мали транспортувати далі.

За даними слідства, 4 серпня о 23:42 працівники Лейпцизького аеропорту помітили дрон, який завис між двома літаками Ан-124 державної української авіакомпанії «Антонов».

У службовому звіті зазначається, що потім відбувся «контакт між дроном і співробітником». Після цього безпілотник опинився на землі.

Система виявлення дронів, яка працювала в аеропорту, до цього не змогла його зафіксувати. Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добриндт заявляв, що дрон, ймовірно, був спеціально модифікований, щоб обходити системи протидії.

За допомогою камер відеоспостереження вдалося встановити, що дрон о 19:28 залетів на територію аеропорту з південного боку та приземлився на стоянці літаків. На відео не видно, щоб він знову здіймався в повітря, проте через кілька годин безпілотник знову завис на невеликій висоті між припаркованими українськими вантажними літаками, де його й помітив працівник аеропорту.

За даними Міністерства оборони Німеччини, у цей момент військових перевезень Бундесверу через аеропорт не здійснювали.

Експертизи показала, що до безпілотника був прикріплений пакет вибухівки приблизно з кулак завбільшки — ймовірно, це була вибухова речовина Semtex, яку використовують як у військовій сфері, так і в промисловості.

Щодо інциденту з літаком DHL, який прибував до Лейпцига в ніч інциденту з Ан-124 і був змушений знову набрати висоту через перекриття аеропорту, внутрішні документи правоохоронців свідчать, що борт зіткнувся з невідомим об’єктом — ймовірно, ще одним дроном.

Літак, за даними слідства, також перевозив небезпечний вантаж, а після зіткнення продовжив політ і був перенаправлений до аеропорту Ганновер-Лангенгаген. Після приземлення експерти виявили пошкодження його носової частини.

Працювали професіонали

Після виявлення в аеропорту Лейпциг/Галле безпілотника з вибухівкою федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт та міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер заявили про новий рівень загрози. Водночас політики наголосили, що розслідування має прояснити багато відкритих питань.

Про це пише MDR.de.

Усі спекуляції щодо типу вибухівки, конструкції дрона, його походження та того, хто стояв за ним, тепер є частиною розслідування, було кредо обох міністрів внутрішніх справ на нічній прес-конференції в середу в аеропорту Лейпциг/Галле. Однак одне можна сказати: федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт вважає дії винних у інциденті з дроном в аеропорту Лейпциг/Галле професійними.

Добріндт: Високий рівень загрози реальний

Той факт, що було знайдено дрон з вибухівкою, демонструє «новий рівень небезпеки», сказав Добріндт. «Це реально, що ми маємо справу з високим рівнем загрози». Загрози такого роду вже деякий час стоять на політичному порядку денному по всій Європі. «Ми продовжуватимемо розглядати ці сценарії загроз», пояснив федеральний міністр внутрішніх справ.

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт (ХСС, праворуч) говорив про «високий рівень загрози» у зв’язку з виявленням дрона, що перевозив вибухівку, в аеропорту Лейпциг/Галле.

«Не можна виключати, що подібні загрози виникнуть у майбутньому. Виклик, який створюють дрони, залишатиметься». Триває робота над відповідними засобами захисту від дронів. Ми повинні готуватися до нових атак, сказав Добріндт.

Професійна технічна реалізація

Інцидент з дроном був здійснений «професійно», наголосив федеральний міністр внутрішніх справ. Це не аматори, які можуть впроваджувати такі технології. Такі злочинці також знають про контрзаходи. Тому це «технологічні перегони» між наступальними та оборонними технологіями. Не називаючи ім’я можливого злочинця, міністр внутрішніх справ говорив про «змагання», в якому «можливо, також беруть участь іноземні держави. Це буде частиною розслідування».

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт (ХСС, у центрі) виступає на прес-конференції в терміналі аеропорту Лейпциг/Галле.

Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер наголосив на суттєвій різниці між цим інцидентом та попередніми інцидентами з дронами над аеропортом Лейпциг/Галле. Деякі з цих пристроїв довелося збивати в минулому. Тепер, вперше в Німеччині, дрон, що перевозив вибухівку, було помічено та вилучено в аеропорту. «Це дуже, дуже серйозний інцидент безпеки для аеропорту Лейпцига».

Шустер наголосив, що інші місця в Саксонії також контролюються державною поліцією. «Запобігання небезпекам має розглядатися дуже комплексно. Ми також думаємо про аеропорт Дрездена та багато інших критичних інфраструктур. Це все частина нашої роботи зараз».

Шустер також наголосив, що зараз потрібно чекати на подальші розслідування, включаючи пошук можливого другого дрона. Розслідування тривають у всіх напрямках. Необхідно також врахувати інші місця в Саксонії та оцінити їхню безпеку, пояснив Шустер. Він зокрема згадав аеропорт Дрездена.

Нагадаємо, що Ан-124 – один із найбільших серійних вантажних літаків у світі. Він може перевозити понад 120 тонн вантажу, тому його регулярно використовують для спеціальних перевезень, які звичайні літаки не можуть здійснити.