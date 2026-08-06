Колишнього президента України Віктора Ющенка обрали головою Наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомили на сайті Міністерства культури України.

До Наглядової ради увійшли 11 представників українських громадських об’єднань, міжнародних організацій, закордонного українства та наукової спільноти. Рада працюватиме на постійній основі та сприятиме прозорості діяльності музею, його відкритості для суспільства і міжнародної спільноти, а також забезпеченню балансу державних і суспільних інтересів.

«Головна роль Наглядової ради — забезпечити належний контроль за діяльністю музею. Серед першочергових завдань — завершення будівництва другої черги музейного комплексу та створення постійної експозиції. Не менш важливими є системна робота із залучення міжнародного фінансування, відкритість і підзвітність установи», — зазначила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Вона також наголосила, що музей має бути місцем збереження пам’яті про мільйони жертв Голодомору-геноциду, а також сучасним простором для наукових, освітніх і міжнародних подій.

«Розбудова Національного музею Голодомору-геноциду — це наша відповідальність перед загиблими, їхніми нащадками та майбутніми поколіннями українців. Музей має зберігати імена й історії людей, розвивати дослідження, працювати з молоддю та представляти правду про Голодомор у світі. Вірю, що професійність і досвід членів Наглядової ради допоможуть перетворити ці завдання на конкретні результати», — додала Тетяна Бережна.

Перше установче засідання модерував Перший заступник Міністра культури України Іван Вербицький. Під його керівництвом працювала робоча група, яка формувала склад Наглядової ради.

Під час відкритого голосування члени Ради обрали її керівництво:

головою став Президент України у 2005–2010 роках Віктор Ющенко ;

; заступником голови — Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні у 2014–2019 роках Роман Ващук ;

; секретаркою — засновниця і голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

Віктор Ющенко назвав мобілізацію коштів для завершення другої черги музейного комплексу одним із головних завдань Наглядової ради.

«У країні, яка воює, про це говорити непросто, адже завжди є нагальніші питання, які не можна ігнорувати. Тому пошук фінансування має особливе значення. До нього необхідно залучити два потужні ресурси: національний — можливості українського бізнесу та економіки — і потенціал закордонного українства», — зазначив він.

За словами Віктора Ющенка, Національний музей Голодомору-геноциду зміцнює національну та державну суб’єктність України. Його повноцінна розбудова набуває особливого значення в умовах війни, коли росія знову вчиняє геноцид проти українського народу.