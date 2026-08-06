Вважається, що чотиритонний фрагмент викинутої ракети SpaceX, яка з минулого року перебуває в космосі, ненавмисно врізався в Місяць на високій швидкості. Зіткнення не становило небезпеки для Землі, але очікувалося, що це призведе до утворення нового місячного кратера.

Про це пише The Guardian із посиланням на NASA й астрономів, які відстежували траєкторію об’єкта.

Об’єкт, заввишки з п’ятиповерховий будинок, був частиною ракети SpaceX Falcon 9, яка запустила два комерційні місячні посадочні модулі, один зі США та один з Японії, до Місяця в січні 2025 року.

Корпус ракети мав вдаритися об Місяць близько 6:35 ранку за британським літнім часом, врізавшись у його поверхню на швидкості 8690 км/год (5400 миль/год). Передбачалося, що в результаті удару виникне кілометровий стовп місячного пилу, який, хоча й освітлений сонячним світлом, буде важко помітити неозброєним оком із Землі.

Професійні та аматорські астрономи, які використовували високоякісні телескопи та камери, не змогли підтвердити зіткнення в середу, можливо, тому, що місце удару знаходилося близько до видимих ​​країв Місяця.

Американські та південнокорейські місячні супутники були розміщені для фотографування місця зіткнення, але отримання цієї інформації може зайняти кілька днів.

NASA заявило, що очікується, що зіткнення створить кратер шириною близько 18 метрів та глибиною 4 метри, а також викидатиме пил та каміння.

Космічне агентство заявило, що шукатиме можливості для фотографування місця, а будь-які зібрані дані допоможуть вченим «краще зрозуміти штучні зіткнення та їх наслідки для дослідження».

Речник NASA Джимі Рассел заявив у вівторок: «Зіткнення не становить небезпеки для Землі, і вчені NASA планують збирати місячні дані про цю подію та вдосконалювати методи відстеження об’єктів у космосі».

Такі частини ракети, відомі як ступені, зазвичай падають назад в атмосферу Землі та згорають або занурюються в океан після того, як доведуть корисне навантаження ракети до точної точки на орбіті.

Але оскільки місія місячного посадкового модуля у січні 2025 року вимагала більшої тяги, ніж місії ближче до Землі, другий ступінь ракети залишався в космосі, безцільно ширяючи серед тисяч інших фрагментів космічного сміття, яких активні супутники повинні уникати.



Ракета SpaceX Falcon 9 стартує з Космічного центру Кеннеді у січні 2025 року. Фотографія: Стів Несіус/Reuters

Лише цього року астрономи визначили, що ступінь ракети, яка викинула залишки палива і не могла бути керована, перебуває на орбітальній траєкторії, що закінчується на Місяці.

Джуліанна Шейман, директор SpaceX з науки та програм космічних кораблів Dragon, повідомила журналістам у понеділок: «Те, що сталося, по суті, поєднання сонячної активності та сил гравітації спрямували її на шлях до Місяця».

Білл Грей, творець широко використовуваного програмного забезпечення, сказав: «Це може мати певний – ймовірно, незначний – науковий інтерес, і ми можемо дещо з цього навчитися.

«Це не становить жодної небезпеки ні для кого, хоча й підкреслює певну недбалість щодо того, як утилізується залишкове космічне обладнання [космічне сміття]».

Хоча десятки тисяч одиниць космічного сміття – недіючі супутники, викинуті частини ракет та уламки від ракетних запусків – все більше заповнюють орбіту Землі, зіткнення людини з Місяцем є відносно рідкісним явищем.

Кілька американських та радянських космічних кораблів навмисно чи випадково врізалися в Місяць під час космічних перегонів 20-го століття. Зовсім недавно, у березні 2022 року, китайська ступінь ракети врізалася в Місяць після завершення місячної випробувальної місії. У 2009 році NASA навмисно врізало ступінь ракети в Місяць, щоб дослідити шлейф місячного матеріалу, піднятий внаслідок удару.

Кілька космічних кораблів, призначених для м’якої посадки на Місяць в останні роки, замість цього розбилися, включаючи російську місію «Луна-25» у 2023 році та індійську місію посадкового модуля «Чандраян-2» у 2019 році.

Ізраїльський посадковий модуль «Берешіт» також розбився у 2019 році. Серед корисних навантажень ізраїльського посадкового модуля були крихітні тихоходки, мікроскопічні тварини, відомі тим, що виживають в умовах радіації та інших суворих умов, які все ще можуть бути на поверхні.

Шейман сказав, що NASA та SpaceX обговорюють способи запобігання майбутнім зіткненням з Місяцем.

Ракета SpaceX несла два місячні посадкові модулі для місії 2025 року та успішно запустила їх до Місяця. Один з них, під назвою Blue Ghost, був виготовлений американською компанією Firefly Aerospace та здійснив м’яку посадку на північно-східній стороні Місяця для проведення випробувань, включаючи аналіз місячного ґрунту.