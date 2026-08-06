Конкурсна комісія завершила відбір незалежних членів до Наглядової ради КП «Миколаївелектротранс».

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

За результатами визначили трьох переможниць, яких рекомендуватимуть до затвердження депутатам міської ради. Ними стали Вікторія Огриза, Мар’яна Яшна та Надія Васильєва.

Ще двох членів майбутньої Наглядової ради (представників власника) буде делеговано розпорядженням міського голови.

Загальну п’ятірку ухвалять рішенням Миколаївської міської ради на сесії.



Учасники пройшли два етапи відбору: оцінювання наданих документів за критеріями оцінювання та співбесіди з першою десяткою за бальним ранжуванням.



Ознайомитися з протоколами засідань конкурсної комісії можна за посиланням.



Як повідомляло Інше ТВ, 27 березня розпочався процес прийому заявок на посади трьох незалежних членів наглядової ради КП «Миколаївелектротранс», який мав завершитися 20 квітня. Потім конкурс було продовжено до 1 травня.