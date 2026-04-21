Як повідомляло Інше ТВ, 27 березня розпочався процес прийому заявок на посади трьох незалежних членів наглядової ради КП «Миколаївелектротранс», який мав завершитися 20 квітня.

Але сьогодні, 21 квітня, Миколаївська міськрада повідомила, що «для забезпечення належного рівня конкуренції та якості відбору незалежних членів Конкурсна комісія ухвалила рішення щодо продовження строку подання документів на конкурсний відбір трьох незалежних членів наглядової ради КП ММР «Миколаївелектротранс» до 1 травня 2026 року».

Усі вимоги до кандидатів та форми заяв можна знайти на сайті (https://corpgov.mkrada.gov.ua/#about).

Документи необхідно надіслати на електронну адресу hr@ucgi.com.ua до 1 травня 23:59 з темою листа “Документи на конкурс Миколаївелектротранс”.

Після завершення прийому заявок на своєму засіданні Конкурсна комісія затверджує Перелік осіб, допущених до Конкурсного відбору, та Перелік осіб, яким відмовлено у допуску до участі в Конкурсному відборі, із зазначенням причин відмови. Далі Конкурсна комісія затверджує ранжування кандидатів відповідно до критеріїв оцінювання та визначає перелік кандидатів з першої десятки рейтингу, які будуть запрошені на співбесіду. За результатами співбесід буде обрано трійку переможців.

«Мета – максимально ефективно провести процес відбору незалежних членів, що будуть втілювати найкращі практики корпоративного управління на комунальному підприємстві», – зазначають у Миколаївській міськраді.