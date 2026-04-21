ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЦК ТА СП ЩОДО СИТУАЦІЇ В М. ОДЕСА

Станом на зараз підтверджено факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса представниками правоохоронних органів. Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП забезпечується повна взаємодія з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей.

Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом.

Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації. Додаткові роз’яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних.

Одеський обласний ТЦК та СП працює у штатному режимі.

Як повідомляє Суспільне, затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого, повідомили Суспільному власні джерела в СБУ. За їхніми даними, ці співробіники вимагали 50 тисяч доларів. Загиблих та поранених немає, уточнили джерела в СБУ.