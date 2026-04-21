Про це повідомили у Сухопутних військах, в межах відповідальності яких і працюють ТЦК.

Щодо затримання військовослужбовців груп оповіщення ТЦК та СП в Одеській області

У зв’язку із затриманням працівниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Збройних Силах України розпочато службове розслідування.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків.

Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом.

Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку.

Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань.