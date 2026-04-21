Про це повідомляють одеські пабліки, оскільки свідків оперативних дій було більше ніж треба. Поки що немає офіційної інформації про те, що відбувається, зате є багато відео.

А свідки кажуть, що СБУ затримала працівників ТЦК на двох бусах, добре відомих в Одесі. При затриманні в ТЦК знайшли бити, кастети, гроші…І ще, нібито перед затриманням ТЦКшники влаштували якісь розбірки між собою на Михайлівській площі.

Пізніше стало відомо, що співробітники ТЦК вимагали $ 30 тис у чоловіка, який мав право на відстрочку. Вони насильно заштовхали чоловіка в мікроавтобус, побили і, погрожуючи зброєю, вимагали в нього 30 тисяч доларів.

У ситуацію вчасно втрутилася СБУ – підозрюваних затримали.

Керівництво Одеського ТЦК виїхало на місце події для з’ясування всіх причин та обставин. За попередніми даними, затримано працівників Пересипського ТЦК.

Але виявилося, що чоловік, у якого намагалися вимагати гроші, наперед звернувся до СБУ

Раніше його вже затримували працівники ТЦК. Незважаючи на пред’явлені документи (у тому числі УБД), на нього продовжили тиснути і заявили, що все одно приймуть.

Тоді він вдав, що згоден передати їм 30 тисяч доларів, але перед цим зв’язався із СБУ. Після цього і почалася спецоперація зі стріляниною та гонитвою — підозрюваних затримали.