Як повідомляло вчора ІншеТВ, на радника міністра оборони Сергія Флеша був скоєний замах – реактивні дрони адресно атакували його будинок. Він вижив, але будинок не вцілів.

Сьогодні він показав, що залишилося вій його будинку після дронової атаки.

-Друзі, дякую за слова підтримки та допомогу.

Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей.

Лежу в гіпсі і, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу.

Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг, – написав Сергій.