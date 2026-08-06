Кібератаки на системи водопостачання США, які, на думку офіційних осіб, можуть бути пов’язані з хакерами, що підтримуються Іраном, були зареєстровані щонайменше в 12 штатах, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомило CBS News, пише УНН.

До цих штатів належать Мічиган, Міннесота, Джорджія, Нью-Джерсі та Південна Дакота. Зокрема, в Міннесоті постраждало понад 30 громадських систем водопостачання.

У Джорджії Управління водопостачання округу Клейтон, яке обслуговує 300 000 клієнтів в районі Атланти, заявило, що кіберактивність минулого місяця спричинила падіння тиску води та змусила агентство видати попередження про кип’ятіння води. Однак обслуговування було відновлено протягом кількох годин.

Деякі комунальні підприємства втратили критично важливі можливості дистанційного керування, що змусило операторів перейти в ручний режим. У кількох випадках хакери отримали віддалений доступ до насосів, клапанів та тиску води.

Поки що, за словами офіційних осіб, кібератаки не вплинули на питну воду, яка залишається безпечною.