Канадська антидронова ракета CM-70 Spear потенційно може надійти до України після того, як чеська Czechoslovak Group (CSG) стала стратегічним інвестором її розробника – компанії North Vector Dynamics (NVD). Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

CSG оголосила про інвестиції в канадську компанію, яка спеціалізується на розробках у сфері протиповітряної оборони та гіперзвукових технологій. Сума угоди не розголошується, однак після неї вартість NVD оцінюють більш ніж у 90 мільйонів доларів.

Одним із головних продуктів компанії є компактна ракета-перехоплювач CM-70 Spear завдовжки 72 сантиметри, здатна розвивати швидкість понад 1000 км/год. У Defense Express зазначають, що вона може стати ефективним засобом боротьби з реактивними ударними безпілотниками.

Генеральний директор CSG Міхал Стрнад заявив, що компанія не лише інвестує в NVD, а й надає їй виробничі можливості та доступ до своєї комерційної мережі, зокрема в Україні, країнах НАТО та державах-партнерах.

Ми пропонуємо промисловий досвід, виробничі потужності та комерційну мережу в Україні, країнах-членах НАТО та країнах-партнерах по всьому світу – зазначив Стрнад.

У Defense Express наголошують, що така співпраця може підвищити ймовірність появи CM-70 в Україні, однак офіційних повідомлень про постачання цих ракет українській стороні наразі немає.