Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 456 610 (+1 190) осіб
танків – 12 251 (+4) од.
бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.
артилерійських систем – 47 580 (+58) од.
РСЗВ – 2 009 (+1) од.
засоби ППО – 1 556 (+6) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.
крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+1) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.
спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.
Дані уточнюються.