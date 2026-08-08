Так, внаслідок дронової атаки загорівся Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Ільський нафтопереробний завод (ТОВ «КНГК-ІНПЗ») — велике підприємство нафтопереробної галузі у Краснодарському країї (селище Ільський). Його проєктна потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти, забезпечуючи потреби армії РФ. Неодноразово був атакований українськими дронами.

Сьогодні ж вночі ціллю українських дронів став і Сизраньський НПЗ.

Сизраньський НПЗ – це велике російське підприємство паливного профілю в Самарській області, яке входить до структури компанії «Роснефть». Його проєктна потужність становить 8,9 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує паливом військові об’єкти РФ та експортує продукцію через річку Волга.