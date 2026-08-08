Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель ДОТ розробили оновлену концепцію реформи системи постачання харчування Збройних Сил України та розпочинають її реалізацію.

Про це повідомляється на сайті оборонного відомства, передає Інше ТВ.

Мета реформи — вдосконалити постачання харчування, щоб це відчув на собі кожен військовослужбовець. Тому передбачаються зміни всієї системи закупівлі продуктів, логістики та контролю їхньої якості.

«Працюємо над тим, щоб перевести постачання харчування на модель, яка вже довела свою ефективність у західних країнах світу. Звісно, вона буде адаптована під реальні умови, в яких перебувають українські військовослужбовці в сучасній війні. Своєчасне якісне забезпечення харчуванням — не менш важливий виклик, ніж постачання озброєння й військової техніки», – зазначив Мстислав Банік, заступник Міністра оборони України.

Оновлена модель має вирішити ключові проблеми чинної системи: обмежену конкуренцію, непрозоре ціноутворення, контроль якості вже після доставки продуктів до військових частин.

«Одним із ключових завдань команди АОЗ ДОТ було побудувати стійку систему забезпечення харчуванням військових. Сьогодні ця трансформація переходить до нового етапу закупівлі продуктів і контролю їхньої якості», – акцентував Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель ДОТ.

Команди Міністерства оборони та Агенції оборонних закупівель ДОТ вже працюють над втіленням концепції.

Перші з ключових етапів реформи:

Продукти та логістика закуповуватимуться окремо. Продукти постачатимуть перевірені виробники, а доставку забезпечуватимуть професійні логістичні оператори. Це посилить конкуренцію та зробить ціноутворення повністю прозорим.

Контроль якості відбуватиметься до доставки у військові частини. Продукти проходитимуть перевірку на розподільчих центрах, щоб неякісна продукція не потрапляла до військових.

В наступні етапи реформи планується, що військові робитимуть замовлення у DOT-Chain Food у вигляді страв, а не продуктів. Система автоматично має розраховувати необхідну кількість продуктів відповідно до рецептури та кількості особового складу. Для того, щоб спростити роботу кухарів, у подальшому має бути розроблений цифровий збірник рецептів.

Планується, що перші закупівлі за новою моделлю мають відбутися вже цього року. Впровадження реформи розпочнеться з військових частин, що перебувають в кількох регіонах, з поступовим розширенням.

Результатом реформи має стати прозора та більш ефективна система, у якій якість харчування військових не залежить від регіону, постачальника чи ручних процесів.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні 2024 року МО тестувало нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ