Готельний комплекс «Одеса» може стати першим арештованим активом, частину якого використають для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Практичні кроки реалізації цього механізму т.в.о. Голови АРМА Ярослава Максименко обговорила під час виїзного засідання міжфракційного депутатського об’єднання «Захист прав ВПО та інших постраждалих від російської агресії» в Одесі.

Серед учасників — народні депутати України, представники Одеської обласної військової адміністрації, органів прокуратури та інші експерти у відповідних сферах.

Про це повідомляють в АРМА, передає Інше ТВ.

Комплекс «Одеса» налічує 175 номерів, розрахованих на проживання від двох до чотирьох осіб. АРМА опрацьовує можливість передбачити в майбутніх договорах управління резервування частини номерного фонду для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Закон України «Про АРМА» передбачає можливість використання арештованих активів для потреб внутрішньо переміщених осіб. Актив може бути переданий в управління за результатами відкритого конкурсу або, у визначених законом випадках, за рішенням Кабінету Міністрів України. В обох випадках умовами управління може бути передбачено використання частини об’єкта для тимчасового розміщення ВПО.

Довідково. Наразі в управлінні АРМА перебувають житлові об’єкти, готелі, санаторії та інша нерухомість загальною площею близько 36,7 тис. кв. м. За нормативом 9 кв. м на одну особу цей ресурс потенційно дає змогу забезпечити тимчасовим проживанням понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляло Інше ТВ, Визначені дати аукціонів з приватизації ОПЗ та ще трьох великих підприємств