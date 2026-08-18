У Кропивницькому працівники ТЦК та поліції жорстко витягли таксиста з машини під час поїздки, а його пасажирку штовхнули на землю, відібравши телефон і погрожуючи «зах**рити».

Відповідне відео з’явилося у Мережі у місцевих пабліках, пише ТСН.

На кадрах видно, що перед конфліктом водій хотів показати документи «на законних підставах», а поліцейські повідомили, що його затримають.

Далі поліцейські з ним «не церемонилися». Чоловіка витягли з машини і затримали.

Ймовірно, уже на землі його кілька раз вдарили, але камера відеореєстратора це вже не захопила. Про це можна судити лише зі звуків.

На інших кадрах камера зафіксувала, що невідомий у балаклаві і поліцейський шпурнули пасажирку на землю. Жінка просила повернути їй телефон і пояснювала, що їхала у лікарню.

«Телефон віддайте, я до лікарні їхала», — говорить вона.

У відповідь поліцейський вживає нецензурну лексику та погрожує жінці.

«На**й пішла. Х*й тобі, с*ка. Назнімала, тв*рь? Закрий е*альник, я тебе зараз зах**рю», — зазначає поліцейський.

Крім того, на кадрах видно, що поліцейські уже після затримання чоловіка самі без нього залазять до авто і беруть з сидіння якісь його речі.

У поліції Кіровоградської області підтвердили, що інцидент стався 12 серпня. За словами правоохоронців, водій порушив правила військового обліку, після чого його доставили до ТЦК.

«У салоні автомобіля перебувала пасажирка. На відео, яке поширюється у соціальних мережах, зафіксовано, як під час спілкування з жінкою поліцейський використовує нецензурну лексику», — йдеться в повідомленні.