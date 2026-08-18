У Молдові аграрна асоціація «Сила фермерів» погрожує організувати масштабні протести, якщо влада країни до 21 серпня не врегулює питання щодо пільгового транзиту українського зерна.

Про це пише місцеве видання Newsmaker і Громадське.

Виконавчий директор «Сили фермерів» Александр Слусарь 17 серпня повідомив, що вже мав зустріч із премʼєр-міністром Молдови Васіле Тофаном, на якій вони обговорили транзит українських вантажів.

За словами Слусаря, під час розмови також ішлося про ситуацію на ринку зернових та олійних культур, блокаду портів в Україні, прогноз урожаю в Молдові та падіння цін на пшеницю й ріпак за останні тижні.

«У нас уже був прецедент у 2022-2023 роках, коли погано організований транзит продукції із сусідньої країни заблокував експорт вітчизняної продукції. Молдовські фермери були змушені продавати сировину значно дешевше за собівартість. Ми не можемо допустити, щоб наш експорт опинився під загрозою через логістичні або митні блокування», — сказав очільник аграрної асоціації.

Слусарь зазначив, що фермери вимагають своєї участі в обговоренні організації транзиту українських вантажів. За його словами, премʼєр Тофан пообіцяв 21 серпня організувати зустріч для них із представниками Міністерства інфраструктури та залізниці.

«Якщо до 21 серпня ми не побачимо прогресу, то асоціація залишає за собою право організувати масові протести» — заявив Слусарь.

Нагадаємо, 12 серпня премʼєр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що українські вантажі зможуть транспортувати залізницею через Молдову з 50-відсотковою знижкою. Про це домовилися на тлі російської блокади морського експорту України.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, унаслідок обмеження роботи морських портів у 2026-2027 маркетинговому році український експорт агропродукції може скоротився майже вдвічі — із 64,4 мільйона тонн до близько 29,6 мільйона тонн. Через це до листопада понад 9 мільйонів тонн зерна та олійних культур ризикують залишитися без складів для їхнього зберігання.

Мінагрополітики звернулося до Європейської комісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації відсотків за кредитами українських малих і середніх агровиробників.