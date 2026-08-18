В Україні посилять контроль за студентами віком від 25 років. Це необхідно, щоб виявляти випадки вступу та навчання заради отримання відстрочки від мобілізації.

Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр освіти та науки України Андрій Бутенко.

Бутенко зазначив, що зараз в Україні не спостерігають сплеску абітурієнтів віком від 25 років. Такі випадки є, однак усі здали НМТ та вступають відповідно до законодавства.

За словами міністра, для влади важливо, щоб навчання в університетах не ставало способом ухилення від мобілізації. За його словами, у цьому питанні справді є проблеми.

“Мета перебування особистості в університеті – навчатися. Тому ми посилюватимемо контроль, щоб це було реальне навчання, а не фіктивне”, – наголосив він.

Варто зауважити, що українські студенти віком від 25 років можуть отримати відстрочку від мобілізації на час навчання.

До речі, у січні цього року стало відомо, що депутати Ради пропонують зміни до правил надання відстрочки від мобілізації через навчання.