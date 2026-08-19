Увечері 17 серпня до відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію 24-річного мешканця Березнегуватської громади. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення живота та верхньої кінцівки.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, поліцейські з’ясували, що потерпілий знайшов на околиці села електродетонатор, призначений для підриву вибухової речовини. Чоловік намагався підключити його до акумулятора, однак під час цього стався вибух.

Постраждалого доставили до медичного закладу, де йому надали допомогу. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві чоловік на пункті прийому металобрухту вдарив по артгільзі молотком – внаслідок вибуху він помер, ще двоє поранені