У ніч на 20 серпня (з 18:00 19 серпня) противник атакував Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: Онікс, Циркон, Іскандер-М, С-400 із Курської, Ростовської, Брянської обл., 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/Іскандер-К/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської обл., 8 крилатими ракетами Калібр із Новоросійська, двома баражуючими боєприпасами “Бандероль”. А також 168 ударними БпЛА типу Shahed (майже половина із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Київщина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 крилата ракета Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, два баражуючі боєприпаси “Бандероль”, а також 145 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.



Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



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