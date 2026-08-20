«Поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде».

Таку думку в коментарі щодо нічної російської атаки висловив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«З ночі тривають роботи наших екстрених служб на місцях російських влучань. Масований був удар – росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Є руйнування в Києві та області, на Одещині та Чернігівщині.

У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, також дитячу лікарню та школу. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Станом на зараз відомо, що цей російський удар забрав життя 12 людей у Києві, є загибла людина в області. Співчуття всім рідним та близьким. Ще близько 40 людей поранені. На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру. Дякую всім рятувальникам, медикам, поліцейським і комунальникам, які з перших хвилин допомагають людям.

На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA. Але перехоплювачі до «петріотів» поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти», – мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, У Києві вже 12 загиблих.

Також повідомлялося 66 ракет і близько 70 реактивних дронів запустили окупанти вночі по Україні. Основний удар – на Київщину