У Латвії за підозрою у підпалі будівлі оборонно-промислового підприємства Milrem Robotics, розташованого в Таллінні, було затримано трьох осіб.
Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє ERR.
За наявними на даний момент даними, йдеться про спланований підпал.
За словами державного прокурора Гарді Андерсон, у підпалі брали участь троє підозрюваних, і суд задовольнив клопотання про взяття під варту двох із них.
Підозрюваних доставлять до Естонії. Рішення про взяття під варту третього підозрюваного буде ухвалено найближчим часом.
“Ми перевіряємо всі версії, зокрема й те, чи йдеться про саботаж”, – додала Андерсон.
Раніше, 15 серпня, місцевий мешканець повідомив до Центру тривоги про підозрілу діяльність поблизу будівлі Milrem Robotics, яка загорілася.
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