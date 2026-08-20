19 серпня та в ніч проти 20 серпня на Миколаївщині зареєстровано 19 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Через атаки ударними БпЛА горіли покрівлі житлового будинку та двоповерхової будівлі, а також сухостій на відкритій території у Миколаївському та Вознесенському районах.

Ще 14 пожеж виникли на відкритих територіях. Вогнеборці ліквідували займання сухої трави, чагарників, пожнивних залишків та сміття на загальній площі 11 га.

Також у Казанці загасили господарчу споруду площею 10 кв. м, а в Миколаєві — легковий автомобіль Chevrolet Lacetti.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

До гасіння залучалися понад 60 співробітників ДСНС та 15 одиниць техніки, в окремих випадках — вогнеборці місцевої пожежної охорони.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині за позаминулу добу виникло 65 пожеж – одна людина загинула (ФОТО, ВІДЕО)