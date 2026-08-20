Українська компанія Fire Point будує в Данії завод із виробництва твердого ракетного палива.

Про це повідомляє Vector із посиланням на керівництво компанії під час міжнародної виставки DALO Industry Days.

На виставці DALO в Данії українська компанія Fire Point представила будівництво першого в історії українського оборонного заводу на території НАТО — виробництва твердого ракетного палива в Данії. Проєкт оцінюється понад у 150 млн євро (з початкових 50 млн) та аргументується критичною залежністю Європи від іноземних поставок.

«Ми збираємося відкрити тут завод із величезною потужністю, щоб виробляти багато твердого ракетного палива — спершу для Fire Point, а також щоб мати змогу постачати іншим компаніям», — зазначив операційний директор В’ячеслав Бондарчук.

Компанія також продемонструвала макети ракет.



19 серпня на виставці DALO Industry Days українська Fire Point показала повнорозмірні макети, розповіла про виробництво в Данії та протиракетну оборону FREYJA.

На стенді у Гернінгу компанія також показала повнорозмірні макети ударного дрона FP-1 у варіанті наземного старту, крилатої ракети FP-5 «Фламінго» та балістичних ракет FP-7 і FP-9. Вона позиціює добірку як демонстрацію власного шляху — від серійного далекобійного дрона до балістики.

FP-7 із дальністю до 300 км розглядають як дешевшу альтернативу ATACMS. Наразі ракета проходить останні випробування, а її перше бойове застосування очікують наприкінці вересня.

FP-9 має заявлену дальність 800–850 км. Перший випробувальний пуск цієї ракети планують здійснити до кінця року.