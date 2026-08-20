Російський дрон залетів у повітряний простір Румунії та впав на її території.

Про це повідомляє Міноборони країни.

Дрон перетнув кордон о 03:21 приблизно за 13 км від міста Галац. Уже за кілька хвилин військові зафіксували його падіння поблизу населеного пункту Грінду в повіті Тулча. Після удару об землю виникла пожежа, яка згасла самостійно.

Постраждалих та матеріальних збитків немає. На тлі російської атаки по Україні Румунія підняла два іспанські винищувачі F-18, а також вертоліт IAR-330 SOCAT для моніторингу ситуації.