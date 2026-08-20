Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі.

-Ніхто не давав Ісламській Республіці Іран більшої можливості укласти Угоду, ніж я. НА ЖАЛЬ для них, вони нею не скористалися. Тому сьогодні я оголошую про НАЙНИЩІВНІШУ ЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ, ЯКУ КОЛИ-НЕБУДЬ ЗДІЙСНЮВАЛИ ПРОТИ БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ!

Це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу. Їхнього флоту більше немає, їхні повітряні сили знищені, їхні військові заводи тепер лежать у руїнах, їхня валюта нічого не варта, а їхня країна висить на волосині.



Сьогодні я також оголошую, що БУДЬ-ЯКА країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, компаніям, аеропортам або державним структурам надавати Ірану будь-яку рятівну підтримку, сама зіткнеться з ВЕЛИЧЕЗНИМИ економічними наслідками.



Контрабанда нафти, своп-лінії, грошові перекази, обмінні пункти, суднові реєстри, підставні компанії — усе це має припинитися НЕГАЙНО. Ви знаєте, про кого йдеться.



Це буде ЕКОНОМІЧНИЙ ДЕНЬ «Д», і нам потрібно, щоб усі наші союзники стали разом зі Сполученими Штатами Америки, аби ізолювати та перемогти іранську загрозу.



Ці божевільні вже притиснуті до канатів, і ці ІСТОРИЧНІ ЗАХОДИ завдадуть їм нищівного удару та позбавлять їх здатності поширювати терор у всьому світі.



ІРАН НІКОЛИ НЕ МАТИМЕ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ДО ЦЬОГО ПИТАННЯ.