У національному природному парку «Бузький Гард» створено сучасний інтерактивний аудіогід, який поєднує природоохоронну, туристичну та еколого-освітню складові. Ініціатива спрямована на популяризацію природної спадщини України, унікальних степових екосистем та формування доступного середовища для пізнання природи.

Створення аудіогіда стало можливим у межах міжнародного проєкту програми Європейського Союзу Life – Conservation of Natural Heritage for Life in Ukraine (CoNaturLIFE Ukraine), ініційованого Чеським агентством з охорони природи. В Україні проєкт реалізовувався за участі ГО «Українська природоохоронна група».

Аудіогід допомагає відвідувачам глибше пізнати природну, історичну й культурну цінність території НПП «Бузький Гард». Для цього було розроблено маршрут, підготовлено текстові матеріали, створено англомовну версію сторінок сайту, записано професійне озвучення та оновлено цифрову інфраструктуру парку.

Особливу увагу в проєкті приділено безбар’єрності та доступності інформації. Завдяки аудіоформату матеріали є зручними для ширшого кола користувачів, зокрема людей із порушеннями зору, маломобільних груп населення та тих, хто надає перевагу аудіосприйняттю інформації.

На маршруті встановлено інформаційні стовпчики з QR-кодами, за допомогою яких відвідувачі можуть швидко відкривати аудіоматеріали на власних смартфонах. Такий формат дозволяє поєднати подорож територією парку з інтерактивним знайомством із природою та історією краю.

Також з аудіогідом НПП «Бузький Гард» можна ознайомитися на сайті https://buzkiy-gard.com.ua/audioguide/.

Очікується, що впровадження аудіогіда сприятиме розвитку сталого туризму, підвищенню туристичної привабливості регіону, популяризації українського степу та формуванню екологічної свідомості.

Аудіогід НПП «Бузький Гард» став прикладом того, як сучасні цифрові рішення допомагають робити природну та культурну спадщину більш доступною для кожного.

До реалізації проєкту долучилися ГО «Українська природоохоронна група», БФ «Фонд природи України», працівники НПП «Бузький Гард», Сергій Підмогильний та доктор біологічних наук Анна Куземко. Озвучення текстів здійснив Дмитро Погребнюк, а оновлення сайту забезпечила вебагенція Sitegist спільно з працівниками парку.

